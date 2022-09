Coppa Davis, Italia-Svezia 2-1: vittoria in doppio per Fabio Fognini e Simone Bolelli (Di domenica 18 settembre 2022) L‘Italia chiude con tre vittorie nel Girone A delle Finals di Coppa Davis 2022: il doppio azzurro composto da Fabio Fognini e Simone Bolelli ha battuto la coppia svedese formata da Dragos Nicolae Madaras ed André Goransson. Gli azzurri di Filippo Volandri erano già aritmeticamente qualificati per i quarti di finale, nonché già certi del primo posto. L’esito del doppio con la Svezia è ininfluente ai fini della corsa alla qualificazione: dopo la vittoria di Matteo Berrettini nel primo singolare, la Croazia era certa del secondo posto e la Svezia già eliminata in quanto terza classificata del girone anche in caso di successo per 2-1. Il doppio oggi sorride alla coppia ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) L‘chiude con tre vittorie nel Girone A delle Finals di2022: ilazzurro composto daha battuto la coppia svedese formata da Dragos Nicolae Madaras ed André Goransson. Gli azzurri di Filippo Volandri erano già aritmeticamente qualificati per i quarti di finale, nonché già certi del primo posto. L’esito delcon laè ininfluente ai fini della corsa alla qualificazione: dopo ladi Matteo Berrettini nel primo singolare, la Croazia era certa del secondo posto e lagià eliminata in quanto terza classificata del girone anche in caso di successo per 2-1. Iloggi sorride alla coppia ...

