Milan, Pioli: 'Sarà sfida scudetto, Napoli squadra simile a noi' (Di sabato 17 settembre 2022) Sei mesi dopo il blitz del Maradona firmato Olivier Giroud, vittoria fondamentale nel percorso che avrebbe portato allo scudetto, il Milan ritrova il Napoli per la sfida al vertice della 7ª giornata ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 17 settembre 2022) Sei mesi dopo il blitz del Maradona firmato Olivier Giroud, vittoria fondamentale nel percorso che avrebbe portato allo, ilritrova ilper laal vertice della 7ª giornata ...

