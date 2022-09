Fucci Progetto Sannio con il Pd | “Unico partito che difende la democrazia”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 17 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento- “La realtà non è inamovibile, se alcune aree politiche vanno contro i propri ideali è giusto guardare altrove”. E’ netto e chiaro Vittorio, presidente del movimento ‘’ che da questa mattina, in occasione di una conferenza stampa, ha ufficializzato il sostegno al Pd in occasione delle prossime elezioni politiche. Al suo fianco, durante la conferenza, l’onorevole Stefano Graziano, già deputato e già consigliere del Presidente del Consiglio durante il Governo Letta, è candidato come capolista del listino proporzionale del PD per la Camera dei Deputati nel collegio Benevento-Caserta. Presenti, inoltre, i candidati alle prossime elezioni politiche: l’onorevole Carlo Iannace, l’onorevole Angela Ianaro, l’onorevole Erasmo Mortaruolo, e la dott.ssa Antonella Pepe Presidente ...