Elezioni, Stefano Graziano (Pd): “Superare i divari territoriali” (Di sabato 17 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Colmare le disuguaglianze territoriali investendo nel Mezzogiorno e nelle aree interne: se alcune aree restano indietro rallenta tutto il Paese. C’è una profonda interdipendenza economica che lega le aree del Paese e il nostro intento è liberare il potenziale di tutte le persone in tutti i luoghi”. Così Stefano Graziano, candidato capolista del Pd alla Camera nel collegio Caserta-Benevento, durante il suo odierno tour elettorale nel beneventano. “Vogliamo sostenere un Piano nazionale per il recupero e il rilancio dei Borghi italiani – continua – contrastando lo spopolamento delle aree interne e prevedendo esenzioni fiscali per le attività commerciali nei piccoli comuni; riqualificazione in chiave sostenibile dell’edilizia rurale storica; potenziamento del Piano nazionale Grandi progetti beni ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Colmare le disuguaglianzeinvestendo nel Mezzogiorno e nelle aree interne: se alcune aree restano indietro rallenta tutto il Paese. C’è una profonda interdipendenza economica che lega le aree del Paese e il nostro intento è liberare il potenziale di tutte le persone in tutti i luoghi”. Così, candidato capolista del Pd alla Camera nel collegio Caserta-Benevento, durante il suo odierno tour elettorale nel beneventano. “Vogliamo sostenere un Piano nazionale per il recupero e il rilancio dei Borghi italiani – continua – contrastando lo spopolamento delle aree interne e prevedendo esenzioni fiscali per le attività commerciali nei piccoli comuni; riqualificazione in chiave sostenibile dell’edilizia rurale storica; potenziamento del Piano nazionale Grandi progetti beni ...

Stefano___1970 : RT @confundustria: Quando non caghi i lavoratori da anni e poi arrivano le elezioni. - Stefano___1970 : Elezioni 2022, Conte al top in tv e sui social - - Stefano___1970 : RT @Adnkronos: Il leader del #M5S si conferma al top per presenza sul piccolo schermo per 'parlato' e supera Giorgia #Meloni nelle interazi… - MaschilistaTv : STEFANO D'AMICO CANDIDATO CAMERA DEPUTATI ELEZIONI POLITICHE 2022 BY ART... - stefano_flare : @Marty_dicintio @BeataVergineMa5 Io non porrei tutta questa attenzione per un articolo di Fanpage in prossimità del… -