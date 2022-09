Elezioni 2022, Ricci: “A Pontida folklore, a Monza spinta sindaci Pd per la riscossa” (Di sabato 17 settembre 2022) (Adnkronos) – “Da Monza arriva la spinta decisiva per gli ultimi giorni di campagna elettorale. Dai sindaci che vincono in tutte le circostanze arriverà la spinta finale per il recupero e la vittoria alle Elezioni”. Matteo Ricci, il coordinatore dei sindaci del Pd, è uno dei protagonisti de ‘I Comuni per l’Italia’, l’evento che il Pd ha organizzato domenica a Monza con centinaia di sindaci e amministratori progressisti provenienti da tutta Italia. Insieme a Enrico Letta sul palco si alterneranno primi cittadini come Damiano Coletta, sindaco di Latina; Dario Nardella, sindaco di Firenze e Presidente di Eurocities; Matteo Lepore, sindaco di Bologna; Antonio Decaro, sindaco di Bari e Presidente Nazionale Anci; Giorgio Gori, sindaco di ... Leggi su italiasera (Di sabato 17 settembre 2022) (Adnkronos) – “Daarriva ladecisiva per gli ultimi giorni di campagna elettorale. Daiche vincono in tutte le circostanze arriverà lafinale per il recupero e la vittoria alle”. Matteo, il coordinatore deidel Pd, è uno dei protagonisti de ‘I Comuni per l’Italia’, l’evento che il Pd ha organizzato domenica acon centinaia die amministratori progressisti provenienti da tutta Italia. Insieme a Enrico Letta sul palco si alterneranno primi cittadini come Damiano Coletta, sindaco di Latina; Dario Nardella, sindaco di Firenze e Presidente di Eurocities; Matteo Lepore, sindaco di Bologna; Antonio Decaro, sindaco di Bari e Presidente Nazionale Anci; Giorgio Gori, sindaco di ...

