Cosa manca nel confronto tra i partiti Il mosaico di Fusi

(Di sabato 17 settembre 2022) Così, mentre il Palazzo si arrovella per capire se i “pupazzi prezzolati” da potenze estere evocati da Mario Draghi, con riferimenti a Lega e Movimento 5 Stelle nell’analisi di molti commentatori, troveranno giovamento oppure no nelle urne per questa loro collocazione, la campagna elettorale si avvia alla conclusione in un crescendo di polemiche ma senza un vero filo conduttore. Ancora una volta, infatti, la realtà nella sua veste più drammatica ha fatto irruzione negli arabeschi inseguiti da molti leader. Prima con la “guerra del gas” scatenata da Vladimir Putin, e poi in queste ore con la tragedia delle Marche che inchioda tutti, non solo i politici, alle loro responsabilità e che spiega che non c’è più tempo per la prevenzione perché bisogna agire subito. Solo che nessuno sa bene come fare nell’immediato preferendo proiettarsi in un futuro indefinito. E questo perché alcune misure ...