Coppa Davis 2022, Italia prima nel girone se… Tutte le combinazioni (Di sabato 17 settembre 2022) E’ tempo di fare calcoli per quanto riguarda la Coppa Davis 2022 per l’Italia, che chiuderà il gruppo A presso l’Unipol Arena di Bologna contro la Svezia, nella giornata di domenica 18 settembre. Gli azzurri di Volandri sono già qualificate alle finali di Malaga, ma l’obiettivo resta vincere il girone, anche per evitare accoppiamenti scomodi come la Spagna. Con la vittoria della Croazia, per l’Italia la strada è ulteriormente in discesa per il primo posto. Andiamo comunque a scoprire Tutte le combinazioni. L’Italia chiude il girone al primo posto se: Batte la Svezia Perde 2-1 contro la Svezia SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 17 settembre 2022) E’ tempo di fare calcoli per quanto riguarda laper l’, che chiuderà il gruppo A presso l’Unipol Arena di Bologna contro la Svezia, nella giornata di domenica 18 settembre. Gli azzurri di Volandri sono già qualificate alle finali di Malaga, ma l’obiettivo resta vincere il, anche per evitare accoppiamenti scomodi come la Spagna. Con la vittoria della Croazia, per l’la strada è ulteriormente in discesa per il primo posto. Andiamo comunque a scoprirele. L’chiude ilal primo posto se: Batte la Svezia Perde 2-1 contro la Svezia SportFace.

