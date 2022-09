Cittadinanza Onoraria del Comune di Cisterna al Prof Fabio Ricci Un riconoscimento alla Breast Unit dell’Ospedale “S M Goretti” di Latina

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 17 settembre 2022) Il 16 settembre 2022, all’unanimità, il Consiglio Comunale diha approvato il “Conferimento delladella Città al, per il contributo al progresso della cultura della prevenzione e cura del tumore al seno”. Ventitrè voti favorevoli e tanti applausi per una decisione illustrata in aula dal Sindaco Valentino Mantini e scaturita dproposta della Consulta delle Donne di, presieduta da Alessandra Pontecorvi. Maggioranza e Minoranzee nel voler conferire un importantenon solo al chirurgo senologo e ricercatore meritevole, Direttore dellaAziendale del...