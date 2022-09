Arriva l'autunno, piogge e temperature in calo (Di sabato 17 settembre 2022) AGI - Oggi piogge su tutta Italia, ma domenica torna il sole. Il sito www.iLMeteo.it avverte che un nucleo di aria fredda dalla Svezia sta attraversando il Nord-Est verso il Centro-Sud con fenomeni che saranno intensi fino a sera, con una parziale attenuazione solo dal tardo pomeriggio. Sono attese piogge intense su Friuli Venezia Giulia e Veneto, Lombardia orientale, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Campania, Basilicata e Calabria. Le temperature saranno in generale diminuzione al Centro-Nord, in particolare tra Emilia Romagna, Toscana e Marche. Si prevedono anche 10-12°C in meno nei valori massimi, arriverà una fase da cambio di stagione. Tutto questo sarà poi accompagnato da venti molto forti con raffiche di burrasca su Sardegna, Emilia Romagna, Toscana e Marche, in estensione ad Abruzzo, Molise e sulla Puglia garganica; ... Leggi su agi (Di sabato 17 settembre 2022) AGI - Oggisu tutta Italia, ma domenica torna il sole. Il sito www.iLMeteo.it avverte che un nucleo di aria fredda dalla Svezia sta attraversando il Nord-Est verso il Centro-Sud con fenomeni che saranno intensi fino a sera, con una parziale attenuazione solo dal tardo pomeriggio. Sono atteseintense su Friuli Venezia Giulia e Veneto, Lombardia orientale, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Campania, Basilicata e Calabria. Lesaranno in generale diminuzione al Centro-Nord, in particolare tra Emilia Romagna, Toscana e Marche. Si prevedono anche 10-12°C in meno nei valori massimi, arriverà una fase da cambio di stagione. Tutto questo sarà poi accompagnato da venti molto forti con raffiche di burrasca su Sardegna, Emilia Romagna, Toscana e Marche, in estensione ad Abruzzo, Molise e sulla Puglia garganica; ...

L'Italia si tinge di magia: la mappa del foliage Succede che, quando l'autunno arriva, le foglie verdi saldamente attaccate agli alberi iniziano a cambiare colore. Diventano gialle, arancioni e rosse, viola e marroni, poi lasciano gli arbusti e ... Arriva la burrasca di fine estate: l'Italia piomba in autunno Cosa ci aspetta domenica Se è vero che le condizioni meteo miglioreranno, sarà domani che davvero avremo contezza della "bontà" di questa aria artica che ci sta per catapultare in autunno inoltrato ...