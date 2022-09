Allegri su Rabiot: «Mi sta mancando lui in mezzo al campo» (Di sabato 17 settembre 2022) Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato al Corriere della Sera svelando alcuni retroscena Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato al Corriere della Sera svelando alcuni retroscena. Le sue dichiarazioni: PAROLE – A me oggi manca molto Rabiot. Lo discutono in molti, ma Rabiot fa 13-14 cose buone a partita e sul campo pesa sempre. Torniamo al punto di prima: Rabiot ha tecnica e fisico. PERSONALITA’ – «Qualcosa manca. Ci fermiamo presto. Questo è compito mio, stiamo lavorandoci ogni giorno. Molti errori però sono tecnici». MERCATO E RITORNI – «Potremo contare a gennaio su Chiesa e Pogba, poi vedremo cosa potergli chiedere subito. Non sono biciclette. Quanto tempo dovranno avere per tornare alla loro altezza? Ci sono difficoltà oggettive, le conosco, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 settembre 2022) Massimiliano, allenatore della Juventus, ha parlato al Corriere della Sera svelando alcuni retroscena Massimiliano, allenatore della Juventus, ha parlato al Corriere della Sera svelando alcuni retroscena. Le sue dichiarazioni: PAROLE – A me oggi manca molto. Lo discutono in molti, mafa 13-14 cose buone a partita e sulpesa sempre. Torniamo al punto di prima:ha tecnica e fisico. PERSONALITA’ – «Qualcosa manca. Ci fermiamo presto. Questo è compito mio, stiamo lavorandoci ogni giorno. Molti errori però sono tecnici». MERCATO E RITORNI – «Potremo contare a gennaio su Chiesa e Pogba, poi vedremo cosa potergli chiedere subito. Non sono biciclette. Quanto tempo dovranno avere per tornare alla loro altezza? Ci sono difficoltà oggettive, le conosco, ...

forumJuventus : GdS: 'Da Pogba a Rabiot 17 stop in due mesi. Troppi infortuni, molti muscolari: così insieme ad Allegri nel mirino… - GoalItalia : 'A me manca molto Rabiot, ha tecnica e fisico, sul campo pesa sempre' Il pensiero di Allegri ?? - GiovaAlbanese : #Allegri: 'Abbiamo recuperato #DiMaria, saprò più tardi di #Szczesny. Mentre #Rabiot e #Locatelli sono out'. #Juventus #UCL #JuveBenfica - M_tirextirelli : @Massimo_P63 @pisto_gol Sappiamo tutti che rabiot era in vendita non per il suo valore ma per il suo ingaggio . Che… - archpitagorico : @LadyMarilena No, forse ci resterà male scoprendo che qualunque cosa faccia e quanto bene si possa allenare, per il… -