Sinner-Cerundolo in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Coppa Davis 2022 (Di venerdì 16 settembre 2022) Jannik Sinner e Francisco Cerundolo si sfideranno nel secondo singolare della sfida Italia-Argentina, seconda del Girone A della Coppa Davis 2022/2023. Esordio bolognese per il numero due d’Italia, che dopo aver riposato contro la Croazia è pronto a scendere in campo per regalare un punto prezioso agli azzurri. Contro Cerundolo non sarà una passeggiata, ma Jannik partirà ampiamente favorito. L’argentino non predilige infatti il veloce indoor. SEGUI LA diretta LIVE PROGRAMMA COMPLETO PROGRAMMA ITALIA REGOLAMENTO RISULTATI E CLASSIFICHE Sinner e Cerundolo scenderanno in campo oggi, venerdì 16 settembre come secondo match dalle ore 15:00 (al termine del primo singolare). La diretta televisiva è affidata ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 settembre 2022) Jannike Franciscosi sfideranno nel secondo singolare della sfida Italia-Argentina, seconda del Girone A della/2023. Esordio bolognese per il numero due d’Italia, che dopo aver riposato contro la Croazia è pronto a scendere in campo per regalare un punto prezioso agli azzurri. Contronon sarà una passeggiata, ma Jannik partirà ampiamente favorito. L’argentino non predilige infatti il veloce indoor. SEGUI LALIVE PROGRAMMA COMPLETO PROGRAMMA ITALIA REGOLAMENTO RISULTATI E CLASSIFICHEscenderanno in campo, venerdì 16 settembre come secondo match dalle ore 15:00 (al termine del primo singolare). Latelevisiva è affidata ...

