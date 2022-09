Marche | tempesta spaventosa | 6 morti e 3 dispersi Si cercano una mamma col figlio | auto trascinata via

Leggi su affaritaliani

(Di venerdì 16 settembre 2022) Lesono state travolte da unaimpetuosa, intere città si sono trasformate in fiumi d'acqua che hanno distrutto tutto, sono esondati diversi fiumi e la situazione è drammatica. E' una strage quella provocata dallaondata di maltempo che ha travolto la Regione. Seie trein provincia di Ancona, è il bilancio drammatico confermato dalla Protezione civile. Luigi D'Angelo del Dipartimento nazionale spiega: "Sono caduti circa 420 millimetri di pioggia in due o tre ore", "c'è il massimo impegno sul territorio". Quattro corpi sono stati recuperati a Pinarello di Ostra, a quanto si apprende all'interno di un garage; uno a Trecastelli, forse una 72enne trovata in un seminterrato a Passo Ripe; e uno a Barbara; in quest'ultimo Comune si registrano anche tre ...