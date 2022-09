LIVE MotoGP, GP Aragon 2022 in DIRETTA: Viñales svetta in avvio di FP2 davanti a Bagnaia e Quartararo (Di venerdì 16 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.39 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 12 M. Viñales 1:47.842 2 63 F. Bagnaia +0.011 3 20 F. Quartararo +0.031 4 10 L. MARINI +0.051 5 41 A. ESPARGARO +0.109 6 93 M. MARQUEZ +0.148 7 30 T. NAKAGAMI +0.150 8 23 E. BASTIANINI +0.221 9 88 M. OLIVEIRA +0.258 10 89 J. MARTIN +0.343 14.36 Con pneumatici ormai usurati non si migliora nessuno in questa fase. Grande attesa per gli ultimi 10 minuti, in cui andrà in scena la prima simulazione di qualifica del weekend. 14.34 Stessa combinazione di gomme (hard-media) per tutti i piloti della griglia attualmente sul tracciato di Aragon. Torna in azione anche Aleix Espargarò dopo la ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.39 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 12 M.1:47.842 2 63 F.+0.011 3 20 F.+0.031 4 10 L. MARINI +0.051 5 41 A. ESPARGARO +0.109 6 93 M. MARQUEZ +0.148 7 30 T. NAKAGAMI +0.150 8 23 E. BASTIANINI +0.221 9 88 M. OIRA +0.258 10 89 J. MARTIN +0.343 14.36 Con pneumatici ormai usurati non si migliora nessuno in questa fase. Grande attesa per gli ultimi 10 minuti, in cui andrà in scena la prima simulazione di qualifica del weekend. 14.34 Stessa combinazione di gomme (hard-media) per tutti i piloti della griglia attualmente sul tracciato di. Torna in azione anche Aleix Espargarò dopo la ...

