Lecce, Strefezza: 'Il gol più bello della mia carriera, aspettavamo da tanto la vittoria' (Di venerdì 16 settembre 2022) Strefezza ha regalato con un suo gol il successo al Lecce sulla Salernitana. A fine gara ha parlato a Sky: "Per adesso il gol più be... Leggi su calciomercato (Di venerdì 16 settembre 2022)ha regalato con un suo gol il successo alsulla Salernitana. A fine gara ha parlato a Sky: "Per adesso il gol più be...

SkySport : SALERNITANA-LECCE 1-2 Risultato finale ? ? #Ceesay (43’) ? aut. #Gonzalez (55’) ? #Strefezza (83’) ? SERIE A - 7^ g… - sportli26181512 : Salernitana, le pagelle di CM: Sepe indeciso, Coulibaly spento. L'attacco non punge: Salernitana-Lecce 1-2 Sepe 5:… - ac_gianmarco : @Finoallafine899 @Stev__182 @Bresingar_ Secondo te Strefezza inserito in un contesto come quello della Juventus, se… - TvPuglia : RT @DAZN_IT: Il Lecce crea, disfa e gioisce ?? Ceesay e Strefezza regalano i primi 3?? punti ai salentini #SalernitanaLecce #SerieATIM #DA… - TuttoSalerno : Lecce, Strefezza a DAZN: 'Serata perfetta, volevo tornare il prima possibile per aiutare la squadra' -