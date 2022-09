Iran, picchiata a morte perché indossa male il velo: in un’immagine tutta la brutalità del regime (Di venerdì 16 settembre 2022) Passano gli anni e mi rendo conto che il mio attivismo è servito a ben poco. Anni di proteste contro il regime in Iran, fiumi di parole con le denunce da parte di donne Iraniane che mi chiedevano di essere la loro voce, studentesse che mi imploravano di raccontare i soprusi e le discriminazioni nei loro confronti. Tutto questo non è servito a un bel niente. Oggi mi ritrovo per l’ennesima volta con le lacrime agli occhi a raccontare di una giovane donna, ora in coma, picchiata dalle autorità Iraniane perché non indossava correttamente il velo islamico. Assurdo, no? Se pensiamo che la Nasa ha dichiarato di aver trovato possibili tracce di vita su Marte e e noi che ancora raccontiamo la morte nella Repubblica Islamica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) Passano gli anni e mi rendo conto che il mio attivismo è servito a ben poco. Anni di proteste contro ilin, fiumi di parole con le denunce da parte di donneiane che mi chiedevano di essere la loro voce, studentesse che mi imploravano di raccontare i soprusi e le discriminazioni nei loro confronti. Tutto questo non è servito a un bel niente. Oggi mi ritrovo per l’ennesima volta con le lacrime agli occhi a raccontare di una giovane donna, ora in coma,dalle autoritàianenonva correttamente ilislamico. Assurdo, no? Se pensiamo che la Nasa ha dichiarato di aver trovato possibili tracce di vita su Marte e e noi che ancora raccontiamo lanella Repubblica Islamica ...

