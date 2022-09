Fiamme e fumo nero avvolgono un grattacielo di 42 piani in Cina (Di venerdì 16 settembre 2022) Fiamme e fumo nero avvolgono un grattacielo di 42 piani (218 metri di altezza) nella città di Changsha, Cina centro - meridionale. L'edificio, completato nel 2000, ospita anche una sede dell'azienda ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 settembre 2022)undi 42(218 metri di altezza) nella città di Changsha,centro - meridionale. L'edificio, completato nel 2000, ospita anche una sede dell'azienda ...

Luxgraph : Edificio in fiamme a Changsa, in Cina: fumo nero e denso avvolge 46 piani del palazzo #corriere #news #2022 #italy… - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: #Sanremo: doppio intervento dei #VigilidelFuoco questa notte in via Galilei per la segnalazione di alcuni residenti che v… - LinaPenny1 : RT @laltra_opinione: #Francia,dopo la siccità anche i tornado di fuoco! Si tratta di una colonna di aria calda, fumo e fiamme che può solle… - BabboleoNews : #Sanremo: doppio intervento dei #VigilidelFuoco questa notte in via Galilei per la segnalazione di alcuni residenti… - laltra_opinione : #Francia,dopo la siccità anche i tornado di fuoco! Si tratta di una colonna di aria calda, fumo e fiamme che può so… -