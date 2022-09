Ero una popstar | la recensione | su Netflix una dramedy a tempo di musica

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 16 settembre 2022) Ladi Ero una, commedia drammatica sull'amicizia tra un ex starle ora in declino e un ragazzino autistico. Vent'anni fa Vince faceva parte di una delle boy-band più famose di tutta l'Inghilterra, ma ilpassa per chiunque e con lui non è stato per nulla clemente. Dopo che il gruppo si è sciolto infatti è finito nel dimenticatoio e, complice una tragedia del passato legata proprio alla sua attività sulle scene, non è mai riuscito a costruirsi una carriera al di fuori della. Come vi raccontiamo nelladi Ero una, ora Vince fatica ad arrivare a fine mese, è oppresso dai debiti e ha un rapporto contrastato con la madre, che gli rinfaccia ancor …