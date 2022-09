Ecco perché a Roma non si circola più (Di venerdì 16 settembre 2022) AGI - Traffico e cantieri: l'autunno caldo nelle strade di Roma è già partito. Clacson e urla, rabbia e smog scandiscono le ore sui viali della Capitale. Un esercito di auto private - la città è ostaggio di una flotta di 1,7 milioni di mezzi - procede lento ogni mattina mentre non decolla il trasporto pubblico. Tutti a scuola in contemporanea La riapertura delle scuole, con orari di entrata e uscita non più scaglionati come nei due anni precedenti, moltiplica gli ingorghi a imbuto. Intanto, nella Città Eterna è partito il maxi piano del Campidoglio per il rifacimento e la manutenzione delle strade che coinvolge tutti i Municipi: un investimento di 40 milioni di euro in due anni. Stop alle auto più vecchie E per bloccare le auto più inquinanti è in arrivo la stretta del Comune: da novembre stop - da lunedì a sabato – alle auto più vecchie (circa 35mila) i diesel ... Leggi su agi (Di venerdì 16 settembre 2022) AGI - Traffico e cantieri: l'autunno caldo nelle strade diè già partito. Clacson e urla, rabbia e smog scandiscono le ore sui viali della Capitale. Un esercito di auto private - la città è ostaggio di una flotta di 1,7 milioni di mezzi - procede lento ogni mattina mentre non decolla il trasporto pubblico. Tutti a scuola in contemporanea La riapertura delle scuole, con orari di entrata e uscita non più scaglionati come nei due anni precedenti, moltiplica gli ingorghi a imbuto. Intanto, nella Città Eterna è partito il maxi piano del Campidoglio per il rifacimento e la manutenzione delle strade che coinvolge tutti i Municipi: un investimento di 40 milioni di euro in due anni. Stop alle auto più vecchie E per bloccare le auto più inquinanti è in arrivo la stretta del Comune: da novembre stop - da lunedì a sabato – alle auto più vecchie (circa 35mila) i diesel ...

'Il cantiere avrebbe dovuto chiudere a novembre - spiega all'AGI il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati - ma con Anas abbiamo deciso di sospenderlo il 23 settembre perché ci sono troppi ...