Chevanton | l' ex attaccante si racconta in un' intervista esclusiva

Pall_Gonfiato : #Chevanton intervista esclusiva #Lecce -

La Gazzetta del Mezzogiorno

... apri' le danze l'che è arrivato in nazionale, Miccoli, poi ribaltone con Ginestra e ... Sempre Serie B, era il 23 febbraio 2003, 2 - 1 per i granata con i gol di Cammarata,ed Eddy ......spesso sul rettangolo verde di gioco visto che il primo era un, visto soprattutto con la maglia del Lecce, e il secondo un difensore, che in Italia ha giocato con Roma e Inter.è ... Javier Chevanton, nuova «cotta» per il Lecce: è il vice della Primavera Mi ero convinto che Salernitana-Lecce sarebbe stato un pareggio. Poi sono andato a spigolare tra i testa a testa e sono rimasto abbagliato da un particolare, assolutamente non da poco: dal 1994 quando ...Diretta Lecce Inter streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 5^ giornata Primavera 1 ...