C’è un grande incendio in un grattacielo di Changsha, nella provincia cinese dell’Hunan (Di venerdì 16 settembre 2022) È in corso un vasto incendio in un grattacielo di Changsha, capoluogo della provincia dell’Hunan, nella Cina centro-meridionale. L’incendio è iniziato nel tardo pomeriggio (quando in Italia erano circa le 12), e le fiamme hanno rapidamente avvolto tutto l’edificio. La Leggi su ilpost (Di venerdì 16 settembre 2022) È in corso un vastoin undi, capoluogo dellaCina centro-meridionale. L’è iniziato nel tardo pomeriggio (quando in Italia erano circa le 12), e le fiamme hanno rapidamente avvolto tutto l’edificio. La

ItaliaViva : 'Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne da soli è l'avarizia. Sortirne insieme è politic… - fanpage : 'C'è una grande differenza tra le leadership femminili e le leadership femministe. Non tutte le leader donne aiutan… - borghi_claudio : Le piazze Abruzzesi per la Lega sono notevoli. Stasera a Pescara nonostante la partita c'era davvero tanta gente. M… - DraghiTroika : @ItaliaViva @matteorenzi Aeroporto FIRENZE LA PIÙ GRANDE STRONZATA MAI PENSATA! C’è PISA A 40 minuti. Certo che gli… - gemin_steven98 : RT @ilpost: C’è un grande incendio in un grattacielo di Changsa, nella provincia cinese dell’Hunan -