Calendario Coppa Davis 2022 oggi: orari partite 16 settembre, programma, tv, streaming (Di venerdì 16 settembre 2022) Arriva la quarta giornata della fase a gironi della Coppa Davis 2022, che completerà il secondo ciclo di partite per ogni Nazionale. Si renderà dunque ancor più chiaro il quadro dei quattro raggruppamenti fra Bologna, Valencia, Amburgo e Glasgow in vista della fase ad eliminazione diretta di novembre a Malaga. A Bologna ritorna in campo l’Italia di Filippo Volandri, a fronteggiarla ci sarà una Argentina uscita sorprendentemente sconfitta con la Svezia e nelle fila azzurre si potrebbe rivedere Jannik Sinner in campo. Ad Amburgo i padroni di casa della Germania, anche senza Zverev, hanno una grossa chance per strappare la qualificazione con una vittoria sul Belgio; l’Olanda ha una buona possibilità di poter chiudere i conti nel gruppo D con un eventuale successo sulla Gran Bretagna, mentre la sfida tra Spagna e Canada a ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 settembre 2022) Arriva la quarta giornata della fase a gironi della, che completerà il secondo ciclo diper ogni Nazionale. Si renderà dunque ancor più chiaro il quadro dei quattro raggruppamenti fra Bologna, Valencia, Amburgo e Glasgow in vista della fase ad eliminazione diretta di novembre a Malaga. A Bologna ritorna in campo l’Italia di Filippo Volandri, a fronteggiarla ci sarà una Argentina uscita sorprendentemente sconfitta con la Svezia e nelle fila azzurre si potrebbe rivedere Jannik Sinner in campo. Ad Amburgo i padroni di casa della Germania, anche senza Zverev, hanno una grossa chance per strappare la qualificazione con una vittoria sul Belgio; l’Olanda ha una buona possibilità di poter chiudere i conti nel gruppo D con un eventuale successo sulla Gran Bretagna, mentre la sfida tra Spagna e Canada a ...

CosenzaChannel : Coppa Calabria: il tabellone ed il calendario della competizione - DanieleEspa : Lamentele sul calendario fitto e aggiungono ulteriori partite tra le solite squadre. Bassa competitività che rimane… - Ornella88813128 : RT @RegioneER: ??#Sport e territorio, via alla @DavisCup: grande vetrina internazionale per #EmiliaRomagna e #Bologna. Anche l'Italia in cam… - CosenzaChannel : Coppa Calabria: il tabellone ed il calendario della competizione - repubblica : Coppa Davis, l'Italia sfida la Croazia: formula, calendario e dove vedere le partite in tv [di Simone Monari] -