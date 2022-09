Beautiful e Una Vita | Cambio Programmazione | ecco cosa succede alle Soap di Sabato e di Domenica

(Di venerdì 16 settembre 2022) Nuovo palinsesto per l'autunno di Canale5. Per lee Unasi tratta di un grande cambiamento.rà nel daytime del

Raffy1380 : Oggi non stiamo guardando una puntata di Beautiful, bensì Paris Poppins #twittamibeautiful - mcsfantos : RT @AthensWFS: Il Summit del Calcio Femminile ad Atene. Presente l'Italia - AthensWFS : Il Summit del Calcio Femminile ad Atene. Presente l'Italia - AnnaSimo72 : RT @Lillylabionda: Più lungo di una polemica su twitter, c'è solo Beautiful. - 99_55Z : ???? È semplicemente fantastico. L'addestramento del cane dovrebbe essere una materia obbligatoria a scuola. Saremm… -

... non altrettanto si può dire del suo personaggio di, il dottor Finn. Steffy lo ha reso ... ed ecco che il dottore nicchia Quale segreto nasconde Lo scopriremo presto e saràvera bomba., puntate americane: Hope lascia Douglas a Thomas Le anticipazioni delle puntate straniere della nota soap opera rivelano che Ridge (che faràscelta clamorosa ) dirà a Brooke che Thomas ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 17 al 23 settembre su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14.00) ...