VIDEO | RISCATTO NDOMBELE: TUTTA LA VERITÀ SUL FUTURO (Di giovedì 15 settembre 2022) Tanguy NDOMBELE si è finalmente presentato al Napoli e ai tifosi napoletani. Il centrocampista francese, che non aveva iniziato benissimo la sua avventura in azzurro a causa della condizione fisica non perfetta, ha finalmente mostrato sprazzi di sè. Ieri sera, nel match contro i Rangers, valido per il secondo turno di Champions League, ha segnato il suo primo gol in maglia Napoli e in città si è iniziato a parlare del suo RISCATTO, previsto per la prossima estate. Luca Marchetti, giornalista esperto di mercato di Sky Sport, ai microfoni di Marte Sport Live, programma in onda su Radio Marte, ha parlato delle condizioni e degli accordi tra Napoli e Tottenham per il RISCATTO di NDOMBELE. “Il Napoli potrà acquistare NDOMBELE per circa 25 milioni di euro che sicuramente è un RISCATTO molto ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 15 settembre 2022) Tanguysi è finalmente presentato al Napoli e ai tifosi napoletani. Il centrocampista francese, che non aveva iniziato benissimo la sua avventura in azzurro a causa della condizione fisica non perfetta, ha finalmente mostrato sprazzi di sè. Ieri sera, nel match contro i Rangers, valido per il secondo turno di Champions League, ha segnato il suo primo gol in maglia Napoli e in città si è iniziato a parlare del suo, previsto per la prossima estate. Luca Marchetti, giornalista esperto di mercato di Sky Sport, ai microfoni di Marte Sport Live, programma in onda su Radio Marte, ha parlato delle condizioni e degli accordi tra Napoli e Tottenham per ildi. “Il Napoli potrà acquistareper circa 25 milioni di euro che sicuramente è unmolto ...

Beatric09656317 : RT @MatteoDovellini: Allo stadio Fatih Terim di Istanbul Basaksehir, dove la #Fiorentina cerca riscatto e risposte sotto tutti i punti di v… - MatteoDovellini : Allo stadio Fatih Terim di Istanbul Basaksehir, dove la #Fiorentina cerca riscatto e risposte sotto tutti i punti d… - berrelovers : RT @eonBirdApp: QUESTO È SEQUESTRO DI PERSONA A breve video di Maestrelli e Sinner col giornale per chiedere il riscatto - eonBirdApp : QUESTO È SEQUESTRO DI PERSONA A breve video di Maestrelli e Sinner col giornale per chiedere il riscatto - PalermoToday : VIDEO | Da luogo di mafia a simbolo di riscatto: a Cruillas una piccola oasi verde anche per le api -