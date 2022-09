Todde (M5S): “Servono investimenti in infrastrutture digitali, dare parità di accesso” (Di giovedì 15 settembre 2022) (Adnkronos) – “L’aspetto più rilevante sono gli investimenti in infrastrutture digitale. Vogliamo inserire l’accesso alla Rete nella Costituzione perché in un momento in cui l’accesso alla conoscenza sta diventando sempre più complicato dare parità di accesso alla Rete ai cittadini è importante e sostanziale. Abbiamo visto nel corso della pandemia con la Dad quanto è stato difficile per alcuni territori l’accesso ai servizi tecnologici”. Così Alessandra Todde, vice ministro allo Sviluppo economico ed esponente del M5S, intervenendo al talk ‘La sfida digitale per la crescita dell’Italia’, organizzato dall’Adnkronos, in collaborazione con Sap Italia, tenutosi a Palazzo dell’Informazione a Roma, trasmesso on line su www.adnkronos.com e ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 settembre 2022) (Adnkronos) – “L’aspetto più rilevante sono gliindigitale. Vogliamo inserire l’alla Rete nella Costituzione perché in un momento in cui l’alla conoscenza sta diventando sempre più complicatodialla Rete ai cittadini è importante e sostanziale. Abbiamo visto nel corso della pandemia con la Dad quanto è stato difficile per alcuni territori l’ai servizi tecnologici”. Così Alessandra, vice ministro allo Sviluppo economico ed esponente del M5S, intervenendo al talk ‘La sfida digitale per la crescita dell’Italia’, organizzato dall’Adnkronos, in collaborazione con Sap Italia, tenutosi a Palazzo dell’Informazione a Roma, trasmesso on line su www.adnkronos.com e ...

