Sarà un' edizione record La Lega torna a Pontida

Leggi su iltempo

(Di giovedì 15 settembre 2022) Un'da. Lae riparte da. Il tradizionale raduno del Carroccio ridopo due anni di pandemia. L'ultima volta che il popolo leghista si riunì in provincia di Bergamo era il 15 settembre 2019. Da quel giorno è passata una vita. All'epoca,, il partito di Salvini era reduce dall'exploit delle elezioni europee (superò il 34%) e dal Papeete, stabilimento balneare in cui il segretario pronunciò il famoso «qualcosa si è rotto» che anticipava la crisi di governo e la fine dell'esperienza giallo-verde e del Conte I. Domenica Salvini riparte daper serrare i ranghi in vista delle prossime elezioni politiche. Con l'obiettivo di non accontentarsi. «Non finirà come nel 2018 - assicura a Rtl - Il centrodestra vincerà ampiamente. ...