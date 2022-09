Ricariche - Shell sceglie Driivz per la gestione delle sue colonnine

(Di giovedì 15 settembre 2022)ha scelto l'israelianaper lasue nuove stazioni di ricarica in Europa. Partendo da Austria e Francia, il software didiverrà adottato poi anche negli altri paesi continentali, tra cui anche l'Italia. La piattaforma software dell'azienda israeliana include oltre alla funzione di ricarica, anche laintelligente dell'energia, funzione necessaria per la multinazionale anglo-olandese che vuole arrivare ad avere in portafoglio 500.000in tutto il mondo entro il 2025, e 2,5 milioni entro il 2030. Il software, retrocompatibile con tutti gli hardware e scalabile, consente il monitoraggio in tempo reale dei caricabatterie e l'eventuale intervento in remoto (che secondo la ...

La gestione intelligente dell'energia di Driivz e l'interfaccia proprietaria di gestione della flotta di veicoli elettrici saranno rese disponibili anche ai clienti della flottaRecharge . '...Una sola carta per carburanti eDa parte suaha lanciato in Italia laCard EV , la carta carburante diFleet Solutions che, con un solo strumento, permette ai clienti di ...