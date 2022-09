Ravezzani duro: “Agnelli strapaga Allegri, tecnico presuntuoso. Juve in coma per colpa sua” (Di giovedì 15 settembre 2022) L’ultima sconfitta in Champions League per mano del Benfica, ha scatenato l’apocalisse in casa Juventus. Sul banco degli imputati c’è il tecnico Massimiliano Allegri, criticato da stampa ed ex... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 15 settembre 2022) L’ultima sconfitta in Champions League per mano del Benfica, ha scatenato l’apocalisse in casantus. Sul banco degli imputati c’è ilMassimiliano, criticato da stampa ed ex...

Pall_Gonfiato : #Ravezzani duro: “#Agnelli strapaga #Allegri, tecnico presuntuoso. #Juve in coma per colpa sua” - ZonaBianconeri : RT @Pall_Gonfiato: #Ravezzani duro: 'La #Juve non batte la #Roma per il mancato rigore su #Smalling, poi la #Salernitana per un fuorigioco… - davideroberti_ : RT @Pall_Gonfiato: #Ravezzani duro: 'La #Juve non batte la #Roma per il mancato rigore su #Smalling, poi la #Salernitana per un fuorigioco… - Pall_Gonfiato : #Ravezzani duro: 'La #Juve non batte la #Roma per il mancato rigore su #Smalling, poi la #Salernitana per un fuorig… - zazoomblog : Ravezzani duro: Inter squadra spenta Inzaghi ha perso la bussola. Ecco la soluzione più ragionevole... -… -