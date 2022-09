Per rendere internet più ecologico serve uno sforzo collettivo (Di giovedì 15 settembre 2022) Delle emissioni di gas serra prodotte da internet si parla ancora poco, anche perché calcolarle è complesso e non ci sono tante stime precise, affidabili e aggiornate. Perché il World Wide Web inquina e contribuisce al riscaldamento del nostro pianeta? I motivi sono diversi. Innanzitutto, il trasferimento di dati richiede enormi quantità di elettricità, che se ottenuta da fonti fossili produce CO2 e altri gas a effetto climalterante. Ci sono poi altri fattori. Ad esempio, più le immagini di un articolo pesano, maggiori saranno le emissioni dell’elettricità necessaria per il trasferimento dei dati. Lo stesso discorso vale per gli allegati di una normalissima e-mail (alcuni esperti ritengono sia più ecosostenibile inviare un link al posto dell’attachment) o per i contenuti multimediali di un tweet o di un post su Facebook. A produrre emissioni sono anche determinate ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 15 settembre 2022) Delle emissioni di gas serra prodotte dasi parla ancora poco, anche perché calcolarle è complesso e non ci sono tante stime precise, affidabili e aggiornate. Perché il World Wide Web inquina e contribuisce al riscaldamento del nostro pianeta? I motivi sono diversi. Innanzitutto, il trasferimento di dati richiede enormi quantità di elettricità, che se ottenuta da fonti fossili produce CO2 e altri gas a effetto climalterante. Ci sono poi altri fattori. Ad esempio, più le immagini di un articolo pesano, maggiori saranno le emissioni dell’elettricità necessaria per il trasferimento dei dati. Lo stesso discorso vale per gli allegati di una normalissima e-mail (alcuni esperti ritengono sia più ecosostenibile inviare un link al posto dell’attachment) o per i contenuti multimediali di un tweet o di un post su Facebook. A produrre emissioni sono anche determinate ...

Mov5Stelle : Dobbiamo tornare a investire in modo serio nei Pronto soccorso e rendere nuovamente attraente questo settore. Per q… - marattin : Importante la scelta di Italia, Francia, Germania, Spagna e Olanda: se la UE nicchierà ancora, nel 2023 adotteranno… - lucianonobili : “L'unico modo per evitare il Governo Meloni e riportare #Draghi a Palazzo Chigi è votare per il #TerzoPolo. Nessuna… - mariagraziavil3 : RT @Carla16186529: 'Egli imparo' a volare, e non si rammaricava per il prezzo che aveva dovuto pagare. Scopri' che erano la noia e la paura… - casino90210 : @Schoolfirst3 @SophiaLr01 @AuroraLittleSun Ti sei offeso? Dire la verità fa male a molte persone! La stupidità? Ch… -