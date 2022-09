Orbán divide il centrodestra Berlusconi avverte i sovranisti

Leggi su formiche

(Di giovedì 15 settembre 2022) Il Parlamento europeo ha approvato il rapporto in cui l’Ungheria di Viktorviene definita una “minaccia sistemica” ai valori fondanti dell’Unione europea, la si bolla come una “autocrazia elettorale” e si chiede l’intervento della Commissione e del Consiglio perché finalmente attivino tutte le misure previste dall’articolo 7 dei trattati europei. Secondo i deputati, qualsiasi ulteriore ritardo equivarrebbe a “una violazione del principio dello Stato di diritto da parte del Consiglio stesso”. IL VOTO DI LEGA E FDI Lega e Fratelli d’Italia hanno votato contro il rapporto I gruppi ID ed ECR, che raggruppano gli europarlamentari di Lega e Fratelli d’Italia, si sono infatti opposti in blocco. “Mi occupo di Italia e vorrei salvare i posti di lavoro in Italia. Lascio ad altri occuparsi di Ungheria, Turchia, Russia o Cina. Io sono pagato dagli italiani per risolvere i ...