Maltempo | bomba d' acqua a Cantiano | si temono dispersi

(Di giovedì 15 settembre 2022) Si teme che ci siano dei, un paese di poco più di 2.000 abitanti, colpito da unad'che ha trasformato le strade in veri e propri torrenti e trascinato via auto. Non si ...

Mentre sconvolgono le immagini dellad'acqua che si è abbattuta sulle Marche, dove sei persone hanno perso la vita, ilche ha attraversato la Toscana nelle ore scorse fortunatamente non ha fatto eccessivi danni, la zona ...Paura nel paesino di Cantiano, strade come torrenti. Ancora in corso gli interventi di Protezione civile e vigili del fuoco. Ilsi sposta velocemente verso la costa: un'ondata di piena del fiume Misa è in arrivo a SenigalliaLa bomba d'acqua questa volta ha lasciato strascichi pesantissimi Si contano i morti. I dispersi risultano essere tre ...Notte insonne e di paura a Pontecagnano Faiano a causa dell’ondata di maltempo che si è abbattuta nelle prime ore di sabato 17 settembre un po’ in tutta la provincia di Salerno. La situazione più alla ...