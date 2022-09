Dimmi come si fa a diventare Silvio Scaglia (Di giovedì 15 settembre 2022) Autobiografia tecnologica d’Italia, in un’ideale vita parallela con l’altro e più celebre Silvio, tra innovazione mediatica, successo, traversie giudiziarie e muliebri, Silvio Scaglia risponde su Zoom dalla sua casa newyorkese, per raccontare quello che è il quarto atto della sua vita. Un nuovo progetto imprenditoriale, un nuovo amore, e quindi ecco à rebours gli altri tre; il successo clamoroso di uno dei pochi startupper italiani-globali nell’epoca delle dot.com, poi la clamorosa vicenda giudiziaria, l’incarcerazione, poi l’assoluzione e la terza vita, quella glamour finita pure in una serie Netflix accanto alla seconda moglie, Julia Haart. Infine oggi, con un nuovo business e una nuova fidanzata. Partiamo però dal capitolo più clamoroso, il terzo, perché il caso è unico, a Milano per un po’ non s’è parlato d’altro. ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 15 settembre 2022) Autobiografia tecnologica d’Italia, in un’ideale vita parallela con l’altro e più celebre, tra innovazione mediatica, successo, traversie giudiziarie e muliebri,risponde su Zoom dalla sua casa newyorkese, per raccontare quello che è il quarto atto della sua vita. Un nuovo progetto imprenditoriale, un nuovo amore, e quindi ecco à rebours gli altri tre; il successo clamoroso di uno dei pochi startupper italiani-globali nell’epoca delle dot.com, poi la clamorosa vicenda giudiziaria, l’incarcerazione, poi l’assoluzione e la terza vita, quella glamour finita pure in una serie Netflix accanto alla seconda moglie, Julia Haart. Infine oggi, con un nuovo business e una nuova fidanzata. Partiamo però dal capitolo più clamoroso, il terzo, perché il caso è unico, a Milano per un po’ non s’è parlato d’altro. ...

