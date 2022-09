Decine di ristoranti chiusi in questa città | cosa sta succedendo

(Di giovedì 15 settembre 2022) L’autunno che si appresta ad iniziare rischia di essere uno dei più difficili della storia recente del nostro Paese, almeno per quanto riguarda la condizione economica di cittadini e imprese. Dopo alcune settimane di spensieratezza in occasione delle ferie di agosto, gli italiani sono tornati alle prese con le difficoltà e le incertezze che hanno caratterizzato tutto il periodo estivo. I fattori che mettono a dura prova l’Italia sono molteplici, ma l’aspetto che li accomuna è la violenza con cui stanno impattando sulle tasche delle famiglie e sui bilanci delle imprese. In particolare, a ritrovarsi in una situazione ormai divenuta insostenibile sono soprattutto le aziende medio-piccole e le partite Iva, che risentono in maniera devastante dell’aumento irrefrenabile del prezzo delle bollette per le forniture di gas e per l’energia elettrica, giunto a dei livelli mai visti prima negli ...

