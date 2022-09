Blake Lively è incinta di Ryan Reynolds, in arrivo il loro quarto figlio (Di giovedì 15 settembre 2022) Blake Lively è incinta. Contro ogni pronostico e ogni tipo di sogno (almeno da parte dei fan), l’attrice star di Gossip Girl si è presentata con il pancione dopo settimane di assenze sui social. L’annuncio, se così possiamo definirlo, è arrivato sul tappeto rosso al Forbes Women in Power Summit di New York qualche ora fa. Ecco le foto scattate sul red carpet e finite sui social oggi: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Weekly. (@weekly.mx) Blake Lively e Ryan Reynolds stanno allargando la loro famiglia e presto ce ne sarà un quarto che si unirà a James, che adesso ha 7 anni, a Inez, che ne ha cinque di anni, e Betty che ne ha 2. In tempi non sospetti i due non hanno nascosto ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 15 settembre 2022). Contro ogni pronostico e ogni tipo di sogno (almeno da parte dei fan), l’attrice star di Gossip Girl si è presentata con il pancione dopo settimane di assenze sui social. L’annuncio, se così possiamo definirlo, è arrivato sul tappeto rosso al Forbes Women in Power Summit di New York qualche ora fa. Ecco le foto scattate sul red carpet e finite sui social oggi: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Weekly. (@weekly.mx)stanno allargando lafamiglia e presto ce ne sarà unche si unirà a James, che adesso ha 7 anni, a Inez, che ne ha cinque di anni, e Betty che ne ha 2. In tempi non sospetti i due non hanno nascosto ...

