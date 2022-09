Vangelo di oggi 14 Settembre 2022: Gv 3,13-17 | Video commento (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ascoltiamo il Vangelo di mercoledì 14 Settembre 2022, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Nessuno è mai salito al cielo, se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell’uomo”. “La croce ci insegna questo, che nella vita c’è il fallimento e la vittoria. Dobbiamo essere capaci di tollerare le sconfitte, di L'articolo Vangelo di oggi 14 Settembre 2022: Gv 3,13-17 Video commento proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ascoltiamo ildi mercoledì 14, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Nessuno è mai salito al cielo, se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell’uomo”. “La croce ci insegna questo, che nella vita c’è il fallimento e la vittoria. Dobbiamo essere capaci di tollerare le sconfitte, di L'articolodi14: Gv 3,13-17proviene da La Luce di Maria.

sonoquella : RT @miss_clair_: “ed oggi,una bella testa vuota,ma c0gli0n1 pieni” Dal vangelo secondo Sabrina Ferilli Roma? - AAnnibale : #14settembre Non è forse una dichiarazione d’amore per l’umanità quella contenuta nel Vangelo di oggi? Certamente l… - MusicaTricolore : RT @infocattolica: ??IL SIGNORE DELLA VITA NON E' INDIFFERENTE ALLE MORTI CHE MINACCIANO LE NOSTRE VITE: 'NON PIANGETE!'?? ?La teologa e lit… - pietrogiliberti : @aciapparoni I comunisti citano il Vangelo e i sedicenti cristiani che discriminano altri esseri umani. Questa è l'Italia di oggi. - infocattolica : ??IL SIGNORE DELLA VITA NON E' INDIFFERENTE ALLE MORTI CHE MINACCIANO LE NOSTRE VITE: 'NON PIANGETE!'?? ?La teologa… -