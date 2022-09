Salernitana-Lecce al tabù Doveri: al var riecco Mazzoleni (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Dopo le polemiche di Torino, c’era attesa per le decisioni dell’Aia. Gianluca Rocchi ha deciso di affidare il match tra Salernitana e Lecce, in programma venerdì sera con calcio di inizio alle ore 20:45, a Daniele Doveri della sezione di Roma 1. Il 44enne fischietto capitolino ha diretto sei volte i granata in carriera, l’ultima lo scorso anno in occasione della trasferta di Cagliari (1-1). Un arbitro che non porta propriamente al cavalluccio marino, considerando che il bilancio parla inoltre di quattro sconfitte e di una sola vittoria risalente alla stagione 2007/08: torneo di serie C, vittoria della Salernitana sul Martina per due a zero. Contro i salentini di Baroni, gli assistenti saranno Christian Rossi di La Spezia e Nicolò Cipriani di Empoli. Il ruolo di quarto ufficiale ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Dopo le polemiche di Torino, c’era attesa per le decisioni dell’Aia. Gianluca Rocchi ha deciso di affidare il match tra, in programma venerdì sera con calcio di inizio alle ore 20:45, a Danieledella sezione di Roma 1. Il 44enne fischietto capitolino ha diretto sei volte i granata in carriera, l’ultima lo scorso anno in occasione della trasferta di Cagliari (1-1). Un arbitro che non porta propriamente al cavalluccio marino, considerando che il bilancio parla inoltre di quattro sconfitte e di una sola vittoria risalente alla stagione 2007/08: torneo di serie C, vittoria dellasul Martina per due a zero. Contro i salentini di Baroni, gli assistenti saranno Christian Rossi di La Spezia e Nicolò Cipriani di Empoli. Il ruolo di quarto ufficiale ...

