Rangers-Napoli | dove vedere in tv e in streaming la partita di Champions League stasera

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 14 settembre 2022)è lavalida per la2022/2023 che si giocaa Glasgow: eccovederla in TV e inè lain programmaalle 21:00, secondo turno della fase a gironi della UEFA2022/2023. La squadra allenata da Spalletti nel primo turno ha vinto contro gli inglesi del Liverpoolvederla in TVi sarà trasmessa in chiaro solo su Canale 5 e per gli abbonati Sky, sui canali Sky Sport (numero 252 satellite) e Sky Uno. Lasi gioca nella cornice del Hampden Park. La telecronaca sarà ...