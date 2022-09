“Nervi tesi, fasci appesi”. Ancora minacce e insulti contro Fdi (Di mercoledì 14 settembre 2022) Una scritta minatoria è apparsa sui muri esterni della sede di Fratelli d'Italia a Cagliari: “Nervi tesi, fasci appesi”. Il deputato uscente, Deidda, ha denunciato il fatto su Facebook Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 14 settembre 2022) Una scritta minatoria è apparsa sui muri esterni della sede di Fratelli d'Italia a Cagliari: “”. Il deputato uscente, Deidda, ha denunciato il fatto su Facebook

