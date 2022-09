Multa da 4,1 miliardi, Corte Ue condanna Google (Di mercoledì 14 settembre 2022) Nuovo colpo della giustizia europea contro i colossi della Silicon Valley. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha confermato la Multa da oltre 4,1 miliardi inflitta dalla Commissione europea a Google con l'accusa di aver sfruttato il suo sistema operativo Android per consolidare la posizione dominante nel segmento delle ricerche online e della pubblicità.La sentenza fa riferimento alla procedura di infrazione, avviata contro Google dalla Commissione il 15 aprile 2015. La società di Mountain View è stata Multata per le restrizioni e i vincoli imposti ai produttori di smartphone. Si tratta della sanzione più alta mai inflitta dall'Antitrust europeo, guidato dalla commissaria Margrethe Vestager.Non solo in Europa, Google ha subito un colpo dalla giustizia. La ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 14 settembre 2022) Nuovo colpo della giustizia europea contro i colossi della Silicon Valley. Ladi giustizia dell'Unione europea ha confermato lada oltre 4,1inflitta dalla Commissione europea acon l'accusa di aver sfruttato il suo sistema operativo Android per consolidare la posizione dominante nel segmento delle ricerche online e della pubblicità.La sentenza fa riferimento alla procedura di infrazione, avviata controdalla Commissione il 15 aprile 2015. La società di Mountain View è statata per le restrizioni e i vincoli imposti ai produttori di smartphone. Si tratta della sanzione più alta mai inflitta dall'Antitrust europeo, guidato dalla commissaria Margrethe Vestager.Non solo in Europa,ha subito un colpo dalla giustizia. La ...

Agenzia_Ansa : Il Tribunale Ue ha confermato la sanzione di 4,1 miliardi di euro a Google per restrizioni illegali ai produttori d… - ilpost : Il Tribunale dell’Unione europea ha confermato una multa da oltre 4 miliardi di euro inflitta a Google per aver vio… - nicolaPalumbo00 : RT @sole24ore: Multa di 4 miliardi a Google per abuso di posizione - brumas00 : RT @sole24ore: Multa di 4 miliardi a Google per abuso di posizione - sole24ore : Multa di 4 miliardi a Google per abuso di posizione -