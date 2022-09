(Di mercoledì 14 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “L'? L'allenatore ha catturato la mia attenzione. Si vede che è bravo, la squadra mi piace. Ovviamente ho fatto l'analisi e i compiti a casa, non faccio altro da quando abbiamo finito la partita con l'Empoli”. Josèpresenta così il match di Europa League in programma domani contro l'HJK. La squadra di Koskela “gioca bene a calcio. E il risultato contro il Betis è stato bugiardo – aggiunge il tecnico portoghese della Roma -. Nonuna partita facile”.si è soffermato sulla formazione: “Domanigioca. Ha lavorato forte col dipartimento medico e i preparatori. Non so se avrà i 90?, ma è ad un livello alto.? Quando è arrivato aveva qualche difficoltà fisica, sta migliorando. Dal punto di vista tattico ...

OfficialASRoma : Mourinho: 'Mancano 5 partite, perdere la prima ci mette pressione ma dobbiamo guardare avanti e fare 3 punti la set… - Italpress : Mourinho “Con l’Helsinki sarà dura, giocano Zaniolo e Camara” - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “L’Helsinki? L’allenatore ha catturato la mia attenzione. Si vede che è bravo, la squadra mi pia… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Mourinho “Con l’Helsinki sarà dura, giocano Zaniolo e Camara” -… - ItaliaNotizie24 : Mourinho “Con l’Helsinki sarà dura, giocano Zaniolo e Camara” -

l'Helsinki gioca. Se poi avrà a disposizione 90 minuti o meno non lo so, lo vedremo in campo, ma stava giocando molto molto bene anche prima dell'infortunio e ha la testa e la motivazione giusta ...Nicolò Zaniolo, alla vigilia della garal'Helsinki, parla così dei rumors sul suo addio ai ... Conclude parlando di. "Il mister lo devo ringraziare, mi ha sempre teso la mano anche quando ...ROMA (ITALPRESS) - "L'Helsinki L'allenatore ha catturato la mia attenzione. Si vede che è bravo, la squadra mi piace. Ovviamente ho fatto l'analisi e i c ...Queste le parole di Josè Mourinho in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League di domani contro l'Helsinki.