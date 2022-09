Giornaleditalia : #italpresssport Motomondiale: Quartararo 'Ad Aragon gara più dura di quelle che restano' - Automotoreit : Gp Aragon, MotoGP 2022: Orari, programmi e dove vederla #aragongp #gparagon #motogp #motomondiale #marquez… - motosprint : #MotoGP #AragonGP #Bagnaia continuerà la sua rimonta, o #Quartararo riuscirà a tornare davanti? Ecco gli orari per… - Luxgraph : MotoGp, Quartararo: 'Sul motore la Yamaha mi ha promesso miglioramenti' - corsedimoto : FABIO QUARTARARO chiude al comando il test MotoGP a Misano. Il nuovo motore della Yamaha M1 inizia a piacere, ma no… -

Lo ha detto il pilota torinese della Ducati Francesco Bagnaia, secondo nella classifica iridata alle spalle di, in vista del week - end del Gran Premio di Aragon. "Nell'ultima gara di ...Così il francese Fabioalla vigilia del fine settimana del Gp di Aragon. "Su quella pista finora non ho mai fatto meglio di una top 5 - ha ricordato il campione del mondo e leader della ...Il campione francese della Yamaha; 'Su quella pista mai andato oltre la top 5' ROMA (ITALPRESS) - 'Penso che il GP di Aragon sarà la gara più dura ...Il pilota della Ducati: 'Molto contento di tornare a correre in Spagna' ROMA (ITALPRESS) - 'Sono molto contento di tornare a correre ad Aragon, ...