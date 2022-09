(Di mercoledì 14 settembre 2022) Si intensificano le indiscrezioni in merito a una possibile partecipazione, del programma condotto da Alfonso Signorini,Vip 7, della nota attrice italiana:. A tal proposito, l’ex modella ha deciso di rilasciare alcune dichiarazioni che fanno chiarezza sulla sua possibile ed eventuale presenza all’interno della Casa più spiata d’Italia. Difatti, ospite al Festival del Cinema di Venezia del Salotto delle Celebrità, l’attrice ha messo le cose in chiaro attraverso un’intervista rilasciata a Superguidatv. Leggi anche: Quando inizia ilVip 7al GF Vip7? Le dichiarazioni dell’attriceha colto l’occasione di rivelare anticipatamente una sua ...

tuttopuntotv : Manuela Arcuri nel cast del Grande Fratello Vip 7? Tutta la verità #gfvip #gfvip7 #ManuelaArcuri - Enzolott : @zielulife2 Che c'entra? Gabriel Garko stava con Eva Grimaldi che poi si è dichiarata lesbica e con Manuela Arcuri… - PBerluskony : RT @SuperGuidaTV: Abbiamo intervistato Manuela Arcuri ospite al #FestivalDelCinemaDiVenezia del Salotto delle Celebrità. Con lei abbiamo pa… - s_buttafuoco : Domani a La Casa del Cinema (Roma) l'anteprima del videoclip cui ho partecipato con Manuela Arcuri #manuelaarcuri… - GianniTo1966 : Conferenza Stampa #IoTalent …. Manuela Arcuri Annalisa Minetti @manuelaarcuri_official @annalisaminettiofficial @ E… -

Tra di essi, Jane Alexanxer, Massimiliano Morra ecc. che ha avuto modo di conoscere all'interno del "Salotto delle delle Celebrità". Per la giovane l'opportunità si è presentata grazie ...è pronta a varcare la famosa porta rossa di Cinecittà Ospite al Festival del Cinema di Venezia del Salotto delle Celebrità, l'attrice ha rilasciato un'intervista a Superguidatv in cui ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Oltre ai cookies necessari, con il tuo consenso, potremmo utilizzare cookies e altre tecniche di tracciamento per migliorare la tua esperienza di navigazione nel nostro sito, per mostrarti contenuti p ...