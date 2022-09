“Mai con lui”. Letta va in ginocchio da Conte per ricucire e si becca la porta in faccia (Di mercoledì 14 settembre 2022) Enrico Letta la buttà lì, sembra quasi che voglia testare le reazioni. «Qualunque forma di dialogo dopo il voto avrà più facilmente come interlocutori Conte e Calenda», dice il segretario del Pd, cercando di riaprire un confronto nel mai nato «campo largo». Mala reazione arriva a stretto giro ed è invece di completa chiusura: «È troppo tardi» per un accordo con il Pd, anche dopo il voto. E comunque «mai con Letta», è il messaggio che arriva da Giuseppe Conte. Il leader del M5S, intervistato nello Speciale elezioni di LaPresse, è categorico: «Con questi vertici del Pd a un tavolo non mi ci siedo», perché «con i cittadini paga la coerenza e la linearità» e «ormai è troppo tardi. Le giravolte non sono credibili». Confortato dai sondaggi, Conte si spinge ad affermare che il Pd «in senso assolutamente ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 14 settembre 2022) Enricola buttà lì, sembra quasi che voglia testare le reazioni. «Qualunque forma di dialogo dopo il voto avrà più facilmente come interlocutorie Calenda», dice il segretario del Pd, cercando di riaprire un confronto nel mai nato «campo largo». Mala reazione arriva a stretto giro ed è invece di completa chiusura: «È troppo tardi» per un accordo con il Pd, anche dopo il voto. E comunque «mai con», è il messaggio che arriva da Giuseppe. Il leader del M5S, intervistato nello Speciale elezioni di LaPresse, è categorico: «Con questi vertici del Pd a un tavolo non mi ci siedo», perché «con i cittadini paga la coerenza e la linearità» e «ormai è troppo tardi. Le giravolte non sono credibili». Confortato dai sondaggi,si spinge ad affermare che il Pd «in senso assolutamente ...

