Jovic: «La gente si aspetta che io faccia la differenza ma sono tre anni che non gioco, ci vuole tempo…» (Di mercoledì 14 settembre 2022) L’attaccante della Fiorentina Luka Jovic, arrivato dal Real Madrid e molto criticato dopo un inizio in chiaroscuro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ad un portale serbo in merito al suo impatto nel campionato italiano. Le dichiarazioni sono state riprese da Firenzeviola.it. Le riportiamo di seguito. «Parlare di obiettivi non mi è mai piaciuto perché non si sa mai quando sarai al massimo, in forma, e quando invece ci saranno cali. In ogni caso, quando un giornalista mi chiese quanti gol volessi segnare, io risposi che ne avrei voluti fare 30. Non ho detto che ne avrei segnati sicuramente 30. All’esterno è passato questo messaggio, non è così. Certo, ci aspettano ancora tante partite e potrei comunque riuscire a raggiungere quel numero. La stagione? Me l’aspettavo turbolenta, è chiaro che sarà così. Mi servirà del ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 14 settembre 2022) L’attaccante della Fiorentina Luka, arrivato dal Real Madrid e molto criticato dopo un inizio in chiaroscuro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ad un portale serbo in merito al suo impatto nel campionato italiano. Le dichiarazionistate riprese da Firenzeviola.it. Le riportiamo di seguito. «Parlare di obiettivi non mi è mai piaciuto perché non si sa mai quando sarai al massimo, in forma, e quando invece ci saranno cali. In ogni caso, quando un giornalista mi chiese quanti gol volessi segnare, io risposi che ne avrei voluti fare 30. Non ho detto che ne avrei segnati sicuramente 30. All’esterno è passato questo messaggio, non è così. Certo, cino ancora tante partite e potrei comunque riuscire a raggiungere quel numero. La stagione? Me l’vo turbolenta, è chiaro che sarà così. Mi servirà del ...

