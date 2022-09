Il Commissario Montalbano in 4K, Rai1 propone un nuovo ciclo di repliche in versione rimasterizzata: al via il 14 settembre (Di mercoledì 14 settembre 2022) Con Il Commissario Montalbano in 4K, la celebre fiction Rai cambia look. Dal 14 settembre, la rete ammiraglia inaugura un nuovo ciclo di repliche del suo cavallo di battaglia, che da oltre vent’anni registra ascolti record, e lo ripropone in versione rimasterizzata. I primi quattro episodi della fiction, andati in onda nel 1999, saranno trasmessi nel nuovo formato restaurato per la prima volta. Inizialmente Il Commissario Montalbano debuttò su Rai2. Poi, complice gli ottimi ascolti, la fiction traslocò su Rai1. La Palomar, casa di produzione di Montalbano, ha restaurato i primi episodi nel formato 4K, la più alta risoluzione che restituisce colori ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 14 settembre 2022) Con Ilin 4K, la celebre fiction Rai cambia look. Dal 14, la rete ammiraglia inaugura undidel suo cavallo di battaglia, che da oltre vent’anni registra ascolti record, e lo riin. I primi quattro episodi della fiction, andati in onda nel 1999, saranno trasmessi nelformato restaurato per la prima volta. Inizialmente Ildebuttò su Rai2. Poi, complice gli ottimi ascolti, la fiction traslocò su. La Palomar, casa di produzione di, ha restaurato i primi episodi nel formato 4K, la più alta risoluzione che restituisce colori ...

