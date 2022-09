Elezioni: Letta, 'Paese si innamorò anche di mio predecessore, noi concreti e affidabili' (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ancona, 14 set. (Adnkronos) - "Noi siamo un Paese che ama gli innamoramenti: un Paese che si è innamorato di Berlusconi per alcuni anni; poi improvvisamente si è innamorato di un mio predecessore per altri anni; poi improvvisamente questo Paese dagli innamoramenti facili si è innamorato dei Cinquestelle; poi si è innamorato di Salvini, adesso questo Paese sembra pronto per altri innamoramenti. Io penso che sia importante che a questo Paese diciamo, dopo tutti questi errori e questi innamoramenti che sono finiti con la ricerca di un ulteriore innamoramento, che sia il caso di andare sulla sostanza, sul concreto. Noi non saremo quelli che provocano l'innamoramento della novità, noi siamo lì, siamo quelli che sono affidabili, siamo quelli che ci saranno dopo le ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ancona, 14 set. (Adnkronos) - "Noi siamo unche ama gli innamoramenti: unche si è innamorato di Berlusconi per alcuni anni; poi improvvisamente si è innamorato di un mioper altri anni; poi improvvisamente questodagli innamoramenti facili si è innamorato dei Cinquestelle; poi si è innamorato di Salvini, adesso questosembra pronto per altri innamoramenti. Io penso che sia importante che a questodiciamo, dopo tutti questi errori e questi innamoramenti che sono finiti con la ricerca di un ulteriore innamoramento, che sia il caso di andare sulla sostanza, sul concreto. Noi non saremo quelli che provocano l'innamoramento della novità, noi siamo lì, siamo quelli che sono, siamo quelli che ci saranno dopo le ...

