WindTre entra nella compagine societaria di Polimi Graduate School of Management (Di martedì 13 settembre 2022) MILANO – Polimi Graduate School of Management amplia la sua compagine societaria e accoglie WindTre, operatore mobile numero uno in Italia e tra i principali gestori nella connettività fissa. Con la partecipazione diretta di WindTre, non solo viene rafforzata la collaborazione tra le due realtà già avviata nel 2020 con il lancio di D Factor, progetto di sviluppo del digital mindset premiato come Global Best Practice da Top Employers Institute, ma si apre anche un’importante occasione di scambio di know-how ed esperienze. Essere socio di Polimi Graduate School of Management significa, infatti, condividere la visione e i valori della Scuola, oltre che partecipare alla ... Leggi su lopinionista (Di martedì 13 settembre 2022) MILANO –ofamplia la suae accoglie, operatore mobile numero uno in Italia e tra i principali gestoriconnettività fissa. Con la partecipazione diretta di, non solo viene rafforzata la collaborazione tra le due realtà già avviata nel 2020 con il lancio di D Factor, progetto di sviluppo del digital mindset premiato come Global Best Practice da Top Employers Institute, ma si apre anche un’importante occasione di scambio di know-how ed esperienze. Essere socio diofsignifica, infatti, condividere la visione e i valori della Scuola, oltre che partecipare alla ...

