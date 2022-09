Smart working, proroga fino al 31 dicembre per i fragili e per chi ha figli under 14 (Di martedì 13 settembre 2022) Con la conversione in legge del decreto Aiuti bis lo Smart working sarà prorogato fino alla fine dell’anno per lavoratori fragili e genitori di figli fino a 14 anni. Il costo stimato della misura è di 18,6 milioni di euro Leggi su corriere (Di martedì 13 settembre 2022) Con la conversione in legge del decreto Aiuti bis losaràtoalla fine dell’anno per lavoratorie genitori dia 14 anni. Il costo stimato della misura è di 18,6 milioni di euro

