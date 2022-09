SCHERZI A PARTE RIPARTE DA IVA ZANICCHI: “ALLA FINE SCLERERÀ”. ECCO LE PRIME VITTIME (Di martedì 13 settembre 2022) Enrico Papi torna su Canale 5 con l’usato sicuro, ovvero l’intramontabile SCHERZI a PARTE, in onda dal 1992. Per il brillante conduttore si tratta del secondo anno come timoniere del varietà dove i vip non vengono celebrati ma presi di mira in SCHERZI di ogni genere. La prima vittima? Iva ZANICCHI. Sarà l’Aquila di Ligonchio, da ottobre tra le protagoniste di BALLAndo con le Stelle, ad inaugurare domenica 18 settembre la sedicesima edizione di SCHERZI a PARTE che si compone di cinque puntate. Enrico Papi, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, annuncia infatti che la ZANICCHI vivrà un “momento totalmente assurdo che ALLA FINE SCLERERÀ”. Tra gli altri personaggi famosi VITTIME di Papi e ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 13 settembre 2022) Enrico Papi torna su Canale 5 con l’usato sicuro, ovvero l’intramontabile, in onda dal 1992. Per il brillante conduttore si tratta del secondo anno come timoniere del varietà dove i vip non vengono celebrati ma presi di mira indi ogni genere. La prima vittima? Iva. Sarà l’Aquila di Ligonchio, da ottobre tra le protagoniste di Bndo con le Stelle, ad inaugurare domenica 18 settembre la sedicesima edizione diche si compone di cinque puntate. Enrico Papi, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, annuncia infatti che lavivrà un “momento totalmente assurdo che”. Tra gli altri personaggi famosidi Papi e ...

