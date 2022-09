Pagelle Viktoria Plzen Inter | TOP e FLOP all’intervallo – VOTI

(Di martedì 13 settembre 2022) I top ee iai protagonisti del match valido per la seconda giornata della Champions League 2022-23:Ledei protagonisti del match, valido per la seconda giornata della Champions League 2022-23. TOP: Dzeko, Acerbi: al termine del primo tempoAl termine del match L'articolo proviene da Calcio News 24.

Alberto200801 : RT @internewsit: Viktoria Plzen-Inter U19, pagelle: Pelamatti goleador, Carboni una certezza - - internewsit : Viktoria Plzen-Inter U19, pagelle: Pelamatti goleador, Carboni una certezza - - fcin1908it : Youth League, pagelle Viktoria Plzen-Inter: Pelamatti si prende la scena, Andersen è ovunque -

...Roma anno di fondazione 1927 allenatore José Mourinho stadio Olimpico Leggi anche Ledi ... 1 - 0 21:00 Barcellona -Plzen 5 - 1 21:00 Inter - Bayern M. 0 - 2 21:00 Tottenham - Marsiglia ...1 - 0 21:00 Barcellona -Plzen 5 - 1 21:00 Inter - Bayern M. 0 - 2 21:00 Tottenham - Marsiglia 2 - 0 CALCIO - LIGUE 1 19:00 Lorient - Lione 3 - 1 TENNIS - US OPEN 01:15 Cori Coco Gauff - ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la seconda giornata della Champions League 2022-23: pagelle Viktoria Plzen Inter Le pagelle dei protagonisti del match Viktoria Plzen Inter, ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...