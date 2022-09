"Non canto Bella Ciao": il "no" di Laura Pausini, la sinistra la insulta (Di martedì 13 settembre 2022) E scattò il linciaggio di Laura Pausini. La ragione? In Spagna si è rifiutata di cantare Bella Ciao nel corso di un programma televisivo. La cantante, famosissima in Spagna, era ospite del programma El Hormiguero, uno show musicale. E ad un certo punto, in un gioco di sfide musicali, il conduttore Pablo Motos la ha invitata a cantare Bella Ciao, inno partigiano e della sinistra italiana nonché colonna sonora della celebre serie tv spagnola La casa di carta. Ma, come detto, la Pausini ha detto "no". Nessuna polemica in studio, ma sui social è scattato il tiro al piccione. La Pausini in studio ha spiegato: "No, no, no... È una canzone molto politica e non voglio cantare canzoni politiche...". Finita lì? Nemmeno per idea. Per ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) E scattò il linciaggio di. La ragione? In Spagna si è rifiutata di cantarenel corso di un programma televisivo. La cantante, famosissima in Spagna, era ospite del programma El Hormiguero, uno show musicale. E ad un certo punto, in un gioco di sfide musicali, il conduttore Pablo Motos la ha invitata a cantare, inno partigiano e dellaitaliana nonché colonna sonora della celebre serie tv spagnola La casa di carta. Ma, come detto, laha detto "no". Nessuna polemica in studio, ma sui social è scattato il tiro al piccione. Lain studio ha spiegato: "No, no, no... È una canzone molto politica e non voglio cantare canzoni politiche...". Finita lì? Nemmeno per idea. Per ...

